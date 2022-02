Mujer boyacense con cáncer de mama lleva un año pidiendo autorización de Famisanar

Doña Rosa Espinosa tiene 43 años de edad, desde hace un año está esperando que le practiquen una cirugía por un tumor cancerígeno en el seno izquierdo. Según su esposo Valentín Rodríguez hay un comportamiento de negligencia por parte de la EPS Famisanar y de la IPS Colsubsidio.

“Nos han demorado la atención. Llevamos un año en ese proceso y hasta hace poco nos enviaron a la IPS Colsubsidio en Bogotá; allá nos han hecho ir cuatro veces, la vio el especialista, luego el anestesiólogo y nos enviaron para cirugía, (…) dijeron que esperáramos 20 días para la cirugía de ella”, narra.

Don Valentín y doña Rosa, son de bajos recursos y han tenido que viajar en cuatro ocasiones a Bogotá, asumiendo transporte que en la capital es elevado, además de la alimentación.

“A nosotros nos toca levantarnos a trancas y a mochas lo del transporte, lo de la alimentación y yo por lo menos con la edad que tengo, 58 años, no me están dando trabajo”, explica.

Desde Tunja, don Valentín dice que la salud de su esposa es urgente y no da para más plazos, la comunicación por vía telefónica con la EPS y la IPS es compleja, lo más duro es no tener certeza si le van a atender o no a su ser querido.

“La cuestión es prioritaria porque el cáncer está avanzando y los señores no llaman. Estamos esperando la llamada de la clínica Colsubsidio para que nos programen cita y fecha. Ella requiere eso de manera prioritaria está en riesgo su vida”, dice.

La señora Rosa está tan delicada que su esposo debe entrar con ella a las citas, pues se le dificulta hablar con los médicos. El llamado a Famisanar es agilizar el proceso y salvarle la vida a uno de sus usuarios con diligencia tal como lo dicen a la hora de atender una llamada.