Ídolo del Liverpool sobre Díaz en su debut: "Estábamos babeando por él"

Luis Díaz debutó el fin de semana con el Liverpool en la FA Cup ante el Cardiff. Sin embargo, este miércoles tuvo una gran prueba al ser titular en un partido por Premier League. El guajiro jugó un buen partido y recibió elogios de sus compañeros y Klopp.

Pero ellos no fueron los únicos que hablaron de Díaz. "Estábamos babeando por él. Me encanta su nitidez. Se ve rápido, se ve vivo, parece que presiona la pelota, no le importa enfrentar a los jugadores y vencerlos", dijo Michael Owen.

El exfutbolista debutó con el Liverpool en 1997 y estuvo hasta 2004 donde anotó 158 goles. Fue una de las grandes estrellas del equipo en su momento y por eso el Real Madrid pagó 12 millones de euros e hizo parte de 'Los Galácticos'.

"Creo que ya parece un jugador del Liverpool, realmente parece que va a encajar en este equipo como un guante. Jugador brillante. En la breve aparición fugaz hasta ahora, parece que le queda bien esa camiseta roja", agregó Owen.

Liverpool quedó a 9 puntos del Manchester City en la Premier League, aunque todavía tiene un partido pendiente y la diferencia se puede recortar a 6. El próximo domingo los 'reds' visitan al Burnley.