Diosdado Cabello ahora quiere la página web del diario El Nacional

Esta semana hubo indignación en América Latina después de que la justicia de Venezuela le entregó a Diosdado Cabello la sede del diario El Nacional por una demanda que el dirigente chavista había impuesto contra el medio de comunicación.

Ahora parece que eso no fue suficiente para Cabello, pues en su programa de televisión llamado "Con el mazo" dando leyó algunos de los trinos del director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y criticó las declaraciones que ha dado en medios del continente.

"Ahora me provoca ir por la página porque me debes. Con el valor de El Nacional no me pagaaste. Creo que ahora voy por la página, pues se hizo el remate y se adjudicó el bien. Ahora el bien se adjudica al precio que digan ahí y la conclusión es que todavía me debes", le advirtió Cabello a Otero.

De esa forma mostró su intención de quedarse también con el portal de internet que sigue siendo utilizado por Otero y por periodistas para informar y publicar las noticias del diario.

Cabello también amenazó al portal La Patilla, que está involucrado en una disputa judicial y afirmó que con los fallos "se está sentando un precedente que servirá para mucha gente".