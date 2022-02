Iago Falque: "Me encanta el profe Osorio, tiene metodología de Guardiola"

Iago Falque es la cuota europea en el fútbol colombiano. El español firmó con América de Cali y aunque no ha podido debutar, el extremo ya entrena con el equipo de Juan Carlos Osorio y ha podido analizar lo que será su paso por el 'escarlata'.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el español destacó su ilusión de jugar con el América de Cali, pero también destacó el planteamiento que ha visto de Juan Carlos Osorio, al punto de compararlo con Pep Guardiola.

"Me encanta, ya conocía al profe, ya había visto en la Selección mexicana, me encanta su metodología y sus entrenamientos, yo me crié en la cantera del Barcelona y tiene mucha metodología de Guardiola, se adapta muy bien a lo que yo soy como jugador", comentó.

"Es un fútbol de ida y vuelta, muy físico, que especula poco, lo que veo de América es que es un equipo que siempre quiere proponer y atacar, me he sorprendido, en el equipo hay jugadores de mucha calidad, en todos los partidos somos los que dominamos", añadió.

El jugador español firmó con América para disputar los dos torneos de este año y no fue ajeno a explicar por qué optó por venir a Colombia en lugar de continuar su carrera en un club europeo.

"Quería cambiar de aire, probar otras experiencias, cuando se me presentó la oportunidad de jugar en un equipo grande de Colombia me interesó", explicó.

Además, confesó su sorpresa por la afición del América: "Ya conocía el equipo, me encanta el fútbol sudamericano, no sabía que tenía tanta afición, me sorprendió mucho".

¿Cuándo será su debut?

Falque estuvo en La Masía de Barcelona, jugó con Tottenham, Almería, Rayo Vallecano, Roma, Benevento y Torino, entre otros, y ahora los hinchas esperan saber cuándo será su debut.

"Todo tiene su proceso, yo venía de seis meses sin competir, eso tiene su proceso, no hay ningún problema, es solo un proceso que ya se sabía", afirmó.

A su vez, destacó que en este caso dejó de lado lo económico para conocer una cultura nueva.

"Si fuera por el tema económico, en Europa los contratos son más altos, pero no todo es lo económico, he hecho una buena carrera y me ha ido bien, en este momento prioricé otras experiencias que el factor económico", dijo.