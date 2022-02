Pantoja lleva al jazz el clásico bolero «Se me olvidó»

El productor, arreglista y cantautor Pantoja de nuevo está de promoción músical. Grabó en jazz la canción clásica «Se me olvidó» autoria del cubado Alfredo Nodarse que se conoció a ritmo de bolero.

En diálogo con Caracol Radio, Pantoja explicó que la reclusión e inactibidad pública de la pandemia le permitieron concentrarse en la producción de esta y otras canciones que conformará el álbum conceptual «Trébol II» que planea estrenar a mediados de 2022.

El nuevo trabajo musical, además de «Se me olvidó», tendrá canciones como «Lo mismo que usted» que estrenó a finales de 2021. Confirmó que las próximas semanas y meses presentará otras dos canciones incluidas en el álbum «Trébol II».

«Se me olvidó» cuenta con dos versiones, la acústica que fue grabada en la ciudad de Bogotá, destaca la participación de instrumentos como la guitarra, la batería y el bajo, con los cuales Pantoja buscaba mostrar sonidos muy parecidos a los que se emiten con un trío de Jazz. La versión en vivo de «Se me olvidó» se grabó en los estudios de Audiovisión, de allí también se desprende el video que encuentran en las redes sociales @pantojamusica