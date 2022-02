Duque confía en que asistencia militar Rusa en Venezuela no afecte a Colombia

El presidente Ivan Duque inició su agenda internacional en Europa en medio de la tensión entre Rusia y Estados Unidos, y la preocupación por asistencia militar a Venezuela.

En la reunión con el primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel, los mandatarios abordaron la situación con Rusia en la frontera con Colombia; tema que no solo preocupa al país sino a la comunidad internacional.

Por esto el presidente reiteró que, pese a que la asistencia militar sigue siendo una gran preocupación, tras la reunión con el embajador ruso en Bogotá, el gobierno confía que las tropas no serán usadas contra el país.

“No queremos estar situados en una batalla geopolítica porque lo qué pasa en Venezuela no es geopolítico, sino una situación muy horrenda (…) Poner esto en el nivel diplomático ha sido muy importante y por eso vimos la promesa del embajador de que esa asistencia militar no será utilizada en contra de Colombia. Esperamos que ese sea el caso”, dijo el mandatario.

El primer ministro de Luxemburgo también se pronunció al respecto cuestionando que el dinero se use para armamento y no para el pueblo.

“El dinero no está allí para ayudar al régimen si no para apoyar al pueblo. No quiero entrar en debates pero recuerdo la guerra fría y no quiero volver a entrar en periodos de guerra fría donde tenemos que elegir entre el oeste y este, sería terrible” argumento.

Los mandatarios coincidieron en la necesidad de reunirse con presidentes de otros países para abordar la situación.