Millonarios enfrenta a Emelec y así recordó Jaramillo la Merconorte 2001

Millonarios enfrenta a Emelec en la 'Explosión Azul', traidicional evento que realiza Emelec a comienzo de año para presentar a su equipo. Este duelo trae a la memoria la final de la Copa Merconorte que disputaron en 2001 y ganó el club colombiano por penales.

"El estadio estaba súper lleno, obviamente 100% hinchas de Emelec. Salimos a calentar y la presión de la tribuna se hizo sentir, comenzaron a cantar cosas que no se pueden decir. Para mí estos escenarios eran los que me motivaban y ese fue uno de mis mejores partidos", recordó Juan Carlos Jaramillo en Caracol Deportes.

El equipo dirigido por el 'Chiqui' García había eliminado en semifinal al Necaxa y ese diciembre ya estaba eliminado de la liga colombiana. En la ida hubo empate 1 - 1 en El Campín con goles de Otolinio Tenorio y Carlos Castro. PSN era el canal que transmitía el torneo, pero por la crisis económica en Argentina no pagó los derechos para la final.

Jaramillo anotó el 0 - 1 en Guayaquil. "Ha sido el gol más importante de mi carrera. A pesar de que Emelec nos empató y tuvimos que ir a penales sin ese gol no hubiera sido posible el título. Cuando hago el gol me pongo las manos en las orejas diciendo: 'bueno qué era lo que estaban cantando, ahora sí canten'. Carlos Castro y Marcio Cruz me jalan para que no hiciera esos gestos".

Juan Carlos Jaramillo en la final de ida de la Copa Merconorte 2001, Millonarios 1 - 1 Emelec / Getty Images

Rafael Dudamel fue la figura en los penales al atajar dos cobros. "Yo le doy mucha relevancia, porque es un título internacional, el único que tiene Millonarios y se podría equiparar con la Copa Sudamericana que es hoy en día. Incidió el tema que no hayan estado los argentinos y brasileños para que no tuviera mucha acogida", agregó Jaramillo.

El bogotano había debutado con Millonarios en 1999 y después de ese título lo fichó Emelec. El papá de Jaramillo vivía en Guayaquil y tenía contacto con el presidente del club ecuatoriano desde un par de años antes. "Fue fundamental esa final para que yo viniera a jugar a Emelec".

El juego iniciará este miércoles a las 7:00 pm en el Estadio George Capwell. "Va a ser un buen partido, son equipos grandes. Normalmente a este evento traen equipos un poco má débiles para que sea más fácil la victoria, pero sin lugar a dudas con Millonarios va a ser un partido difícil. Me espero un buen partido, un partido reñido", explicó el exfutbolista.

Juan Carlos Jaramillo también actuó en Santa Fe y Chico FC y tras su retiro se instaló en Guayaquil para trabajar con su papá en servicios para empresas de seguro. Con respecto al partido de mañana subrayó: "Me gustaría que ganara Millonarios, a pesar que también soy hincha de Emelec acá en Ecuador mi equipo siempre va a ser Millonarios".