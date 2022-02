Sosa: "Hubiera esperado un año más con tal de jugar en Millonarios"

Eduardo Sosa, volante venezolano que llegó este año para reforzar a Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre sus primeras semanas en el cuadro 'Embajador'. El jugador expresó su alegría por estar en el club y espera poder seguir creciendo partido a partido.

"Muy feliz por hacer mi primera presentación como titular, feliz por la victoria, por el partido que hizo el equipo, es muy importante que se ganó, el gol fue autogol, se ganó y lo que importa es sumar, creo que las cosas se nos irán dando poco a poco, el equipo está jugando bien", comento sobre el triunfo ante Unión Magdalena, donde fue elegido figura del compromiso.

Sosa añadió: "se ha visto mucho el trabajo del profe, su idea de juego, la tenencia y de esa tenencia construir los espacios y atacar al rival. Lamentablemente no se nos han dado los goles, en el partido anterior generamos mucho. Se ganó que es lo importante".

Sobre sus primeros minutos vestido de azul, comentó: "en sí es mi primer partido, no puedo hablar demasiado sobre qué he hecho y qué no he hecho en el equipo, los que han jugado lo han hecho muy bien, pude hacer lo que el profe me pidió y aportar en la parte ofensiva, buscar los goles que era lo que al equipo le hace falta, defensivamente estamos muy bien".

Mientras que resaltó lo importante que era para él llegar a Millonarios: "vale la pena esperar, yo tenía la ansiedad, las ganas y el deseo de jugar en Millonarios, pero si me hubiese tocado esperar seis meses más o un año, lo hubiese esperado, todos saben lo importante que es para un jugador jugar en Millonarios, la vitrina que es, lo importante que es el club en el mundo. Gracias a Dios se dio y ahora me toca devolverles la confianza que me tuvieron al traerme, la confianza que me dio el profe, los directivos, eso es en la cancha y hacer que el equipo juegue cuando me toca hacer que el equipo juegue".

Sobre el objetivo de ser campeón de Alberto Gamero, manifestó: "es el sueño de él y de todos obviamente, han estado muy cerca, llegaron a una final y estuvieron muy cerca en la otra. Han estado muy cerca, siempre pelean con los jugadores que tengan".

Mientras que de la mezcla de juventud y experiencia del plantel, resaltó: "al profe le gusta mucho eso, confía mucho en la juventud y en los jugadores de experiencia que tenemos, comenzando por el capitán, Mackalister que es un referente para todos. Todos estamos ahí claros con la idea del profe y las cosas se irán dando, la gente también cree en el profe y en su idea".

Sosa también expresó lo importante que ha sido para los futbolistas venezolanos pasar por Colombia: los jugadores que han estado antes en este equipo y en otros equipos les ha ido muy bien, eso ha servido de vitrina para los jugadores venezolanos".

Finalmente, de su adaptación a la capital del país, comentó: "me costó un poco al principio el cambio de Montería a Bogotá, la altura, pero el profe y los compañeros me han estado llevando poco a poco, espero estar pronto en mis mejores condiciones".