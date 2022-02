Así es el proceso de elección del Contralor General de la Nación

Para elegir el nuevo Contralor General de la Nación el Congreso de la República tendrá una carrera contra reloj, ya que el artículo 267 de la constitución estipula que debe ser elegido en el primer mes de sus funciones para un periodo igual al del presidente, antes del 20 de agosto. Cabe aclarar que para este año se postularon 121 candidatos a diferencia del año 2018 en donde solo se inscribieron 108.

Los requisitos específicos para ser elegido son: ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años de edad, tener un título universitario o haber sido profesor universitario, no haber ocupado un cargo público un año anterior a la elección, no haber pertenecido al congreso y no haber sido condenado a pena de prisión.

En ningún caso puede intervenir en la postulación o elección del Contralor, personas que estén en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal. Los órganos que proponen la terna para la elección son la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

La institución elegida para estudiar las hojas de vida de cada postulado es la Universidad Industrial de Santander y así, calificar cada una de las pruebas a los que serán sometidos y definir quienes serán aptos para ocupar este cargo.

Finalmente el Congreso en pleno se reunirá para escuchar a las personas que queden inscritas en la lista de elegibles el próximo 27 de julio y la elección se realizará el 3 de agosto del año en curso.