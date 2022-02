Óscar Iván Zuluaga ratifica que irá solo a la primera vuelta presidencial

En el último día de plazo para que se inscriban ante la Registraduría los precandidatos que participarán en las consultas del mes de marzo, el Centro Democrático y su precandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, ratificaron su decisión de no participar en ninguna de ellas, concretamente en la del Equipo por Colombia.



“El doctor (Óscar Iván) Zuluaga y el Partido han tomado la decisión de no participar en ninguna de las coaliciones que se presentarán para la escogencia de sus candidatos el día 13 de marzo de 2022. Por ende, la militancia del Centro Democrático no incentivará ninguno de los participantes de dichas coaliciones”, señaló el partido en un comunicado.

La colectividad manifestó que tanto el partido como su candidato presidencial se concentrarán en las elecciones a Congreso de la República.



“El Partido y su candidato presidencial se concentrarán en las aspiraciones del Congreso para poder desde allí, como fuerza principal, seguir resolviendo las necesidades de los colombianos sin revocar las libertades, ni renunciar a las conquistas que el Centro Democrático ha alcanzado en favor de los colombianos”.



Óscar Iván Zuluaga anunció hace unos días su decisión de no sumarse a la coalición Equipo por Colombia debido a que algunos de sus integrantes “han tachado” a él y a su partido “con descalificaciones”.