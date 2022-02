Juan Fernando Cristo retira su aspiración presidencial

El exministro del Interior e integrante de la coalición Centro Esperanza, Juan Fernando Cristo, decidió no inscribir su precandidatura presidencial. No estará en la consulta de esa alianza prevista para el próximo 13 de marzo.



“Desde que comenzamos este camino, señalé que para mí la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión. Por eso, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos”, indicó Cristo.



Además reconoció las tensiones que ha habido en la coalición Centro Esperanza en los últimos días y dijo que se debe seguir impulsando esta impulsando esta alianza política de cara a las presidenciales de este año.



“Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”.

Con la renuncia de Juan Fernando Cristo a su precandidatura presidencial, sólo estarán en la consulta del mes de marzo Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Roblero, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán.