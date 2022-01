Prisa se convierte en primer productor de audio en español a nivel mundial

Hace algunos meses, Prisa dio a conocer la creación de su plataforma transversal para unificar los contenidos de audio no lineal/podcast, llamada Prisa Audio. De esta forma, se ha posicionado como todo un referente en este campo y las cifras lo respaldan.

Según Triton Digital, a cierre de 2021 sumaba 412 millones de descargas y alrededor de 800 millones de horas de escucha, siendo así el productor mundial de audio en español. Caracol Radio, que hace parte de Prisa, que sumó en 2021 un total de 37'756.761 descargas, siendo clave en el desarrollo de esta nueva forma de comunicarse y entretener.

Cabe recordar que Prisa también integra los contenidos de audio no lineal de El País, AS, Cadena Ser, Cadena Dial, Los 40, W Radio, AND Chile, Podium Podcast, entre otros.

Caracol Pódcast

En dos años, Caracol Pódcast cuenta con 68 programas entre los nativos radiales y los nuevos nativos digitales, con temáticas y acentos diversos que han llegado a superar 6 millones de descargas en un solo mes.

El pódcast, "Noche de Misterio", ha logrado en varias ocasiones pasar la barrera de un millón de escuchas de un solo episodio, batiendo su propio récord que está en más de 2,3 millones de reproducciones con 'Vida después de la muerte'.

De igual forma, el objetivo es seguir ampliando la oferta con títulos originales para pódcast. Algunos son ganadores de premios como "Catarsis”, que con el respaldo del Ministerio de Cultura de Colombia trata el delicado tema de la violencia y abuso sexual con una sensibilidad increíble. Y "El Siglo 21 es Hoy", ganador de dos Latin Podcast Awards.

De esta forma, entre mayo del 2020 y julio del 2021, el número de descargas de Caracol Pódcast aumentó un 360%.

Streaming

Por otra parte, Prisa sigue pisando fuerte y en este campo es la segunda compañía de medios mundial, superado únicamente por iHeart Radio, y en América Latina la primera.

Otros proyectos

> Podium Podcast, la plataforma de podcasts nativos creada en 2016, creció 65% interanual en descargas netas y cuenta con trabajos exitosos como "El gran apagón", con más de 6,5 millones de descargas, y del cual se adaptará a serie de televisión.

> SER Podcast creció un 29% interanual, con los más exitosos podcasts "Nadie sabe nada", "Un libro, una hora", "La vida moderna", "SER Historia", entre otros

> El País Audio, alcanza alrededor de medio millón de descargas netas, mientras que As Audio dio sus primeros pasos en 2021 con su producción de poscast deportivos en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Dentro de sus proyectos, ha incluído a referentes como Jorge Valdano, Vicente del Bosque y Santi Cazorla.