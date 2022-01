Lerma: "Son las Eliminatorias más difíciles y estamos dentro del Mundial"

"Para nadie es un secreto que estamos en la parte final de la Eliminatoria, sabemos que Colombia necesita ganar, sumar, para estar en una posición más cerca a conseguir el objetivo. Colombia no tiene que hacer nada diferente, lastimosamente en los últimos partidos no hemos sido contundentes a la hora de hacer los goles. Tengo fe que vamos a conseguir esos puntos necesarios", le dijo Jefferson Lerma a El Var.

La falta de gol es una de las principales preocupaciones de la Selección Colombia. "No creo que haya pasado algo dentro de los jugadores, son circunstancias, son momentos, que no hemos sido eficaces a la hora de definir de mejor forma cada jugada. Creo que es de eficacia, porque opciones sí hemos tenido así sean las mínimas, pero hemos tenido. En esos momentos no hemos estado a punto", explicó el mediocampista.

Lerma se perdió la convocatoria por COVID-19, aunque no ha tenido ran regularidad con Reinaldo Rueda: "yo estoy disponible para cada momento que me toque. Sabemos que hay compañeros que vienen haciendo las cosas bien en mi posición y el entrenador considera que es lo correcto".

El ex Atlético Huila habló de las dificultades que se presentan: "tenemos que acoplarnos lo más pronto posible, juegan muchos factores en contra. Los viajes de los que estamos en Europa, hay jugadores que no juegan el sábado, sino el domingo. Son cosas que acortan el tiempo y quizás sea difícil trabajar de la forma que quiere el entrenador. Somos profesionales y estamos dispuestos a andar por estos caminos por huecos".

De otro lado, Lerma se refirió a lo complicado de la clasificación: "sabemos que son las Eliminatorias más difíciles, la tabla lo puede corroborar. Hace unos partidos Uruguay estaba encima. Lastimosamente no hemos podido ganar, pero dentro de todo lo malo en estos momentos nos encontramos dentro del Mundial. Contra Perú es un partido complicado y tenemos que ir por los tres puntos".

Por último, el mediocampista habló sobre su futuro: "en el verano tuve solicitud de otros clubes, pero era salir a préstamo y el club no quería eso. Ahora estoy pensando en trabajar con el Bournemouth y esperar volver a la Premier League".