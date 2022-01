Duro cruce entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria por apoyos políticos

Un día después del debate interno en la Coalición Centro Esperanza sobre el número de aspirantes a participar en la consulta que realizarán en el mes de marzo, para escoger candidato, y que terminó con que serán 7 y no 3 como proponía Juan Manuel Galán, un nuevo momento de tensión se registró este martes.



Esta vez los apoyos políticos que ha recibido Alejandro Gaviria, como el de Miguel Ángel Pinto y Germán Varón, generó un tenso momento entre Gaviria e Íngrid Betancourt durante el debate de precandidatos organizado por la Revista Semana y el periódico El Tiempo.



“La razón por la cuál vine a la coalición Centro Esperanza fue porque vi que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda eran capaces de darnos a Colombia la posibilidad de acabar con la corrupción. Y ahora voy a decir una cosa que me duele infinitamente, lo que yo he denunciado desde el Congreso, que lo he denunciado en toda mi vida, que lo he denunciado aquí en los extremos, lo voy a denunciar también en la coalición de Centro Esperanza, ‘Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria, tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo’. En ese acuerdo dijimos que si eso sucedía, nosotros partimos de la base de que íbamos a tener confianza, pero que si eso sucedía lo decíamos en público”, indicó Íngrid Betancourt.



Betancourt fue más allá y pidió un encuentro “urgente” de los integrantes de la coalición Centro Esperanza para tratar estos temas.



“Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema, yo no voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas”, agregó.



Lo expresado por Íngrid Betancourt generó de inmediato la reacción de Alejandro Gaviria: “Íngrid lo suyo es hipocresía y oportunismo. No tiene otro nombre. La invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas, ¿por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí?.

Durante la intervención Gaviria aseguró que se tomó una foto con el senador “Miguel Ángel Pinto, saben, había una historia familiar, su esposa estaba enferma de cáncer, yo le mandé unos mensajes sentidos y él, digo, fue a mi casa, quiero hablar con usted, y nos tomamos una foto y lo seguiré haciendo. También con Germán Varón Cotrino, con quien había estado en un restaurante, y me dijo ‘yo quiero colaborar con su campaña a título personal y lo voy a hacer’, y ¿sabe cómo voy a responder a este tipo de actitudes? Sumando apoyos”.



El momento tenso no paró, Íngrid Betancourt pidió nuevamente la palabra para decir que no iba a responder a ataques personales. “Mi vida la puede mirar cualquiera, las personas que hemos avalado son de un gran orgullo para mí, pero eso no quita que yo sí esté muy preocupada y estoy muy preocupada y lo digo con firmeza, Alejandro, estoy preocupada porque nosotros no podemos decirle al país que ‘somos la coalición que va a derrotar a los corruptos con el método y el método es lo más importante, cómo llegamos a la presidencia…”.



En las próximas horas habría una reunión de los integrantes de la coalición Equipo por Colombia.