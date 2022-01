De la Calle advierte que saldría de la coalición Centro Esperanza por controversias

Aumenta la crisis en el interior de la colectividad Centro Esperanza luego de la propuesta de Juan Manuel Galán de llevar solo 3 precandidatos a la consulta interpartidista y la salida del exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.

El ex negociador de paz y candidato al Senado de la República, Humberto de la Calle, aseguró que estaría analizando la posibilidad de no aspirar a una curul por la división y las controversias.

A través de cuenta en Twitter, De la Calle aseguró que se presenta una situación delicada y que la prioridad es superarla.

"No se puede negar que se presenta una situación delicada en la Coalición de la Esperanza. Lo responsable es superarla. Es urgente encontrar consensos. No podemos desechar la oportunidad histórica de cambio en serio”, dijo de la Calle.



"Fisuras en la consulta presidencial afectan las listas. No estoy en una aventura personal. Si no logramos una bancada fuerte y comprometida, mi presencia en la lista de Senado carecería de sentido", agregó.