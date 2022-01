Sharon Corrales: "Se ha hecho énfasis en mi físico y no en lo futbolístico"

Sharon Corrales solo tiene 19 años, pero ha militado en gran cantidad de clubes en su país mientras se fue formando: Carmelita, Saprissa, Codea Alajuela, AD Moravia y Liga Deportiva Alajuelense. En su última temporada se convirtió en figura del Atlético Chiriquí de Panamá.

"Yo iba a empezar como jugadora, pero en el tiempo que empecé no había portera, nadie quería atajar y yo dijo: 'yo voy, no pasa nada'. Cuando empecé a entrenar con preparador de arqueros pues la adrenalina que se siente no es la misma y me gustó más atajar", le dijo Sharon Corrales a El Carrusel y también contó que su padre fue el que a escondidas la alentó a practicar fútbol cuando le decían que solo era para hombres.

Sin duda la belleza de la costarricense llama la atención y sobre esto opinó: "se ha dado mucho énfasis en eso y han dejado un poco de lado la parte futbolística que debería ser lo más importante. La responsabilidad es enorme acá, eso ejerce mucha presión en mí, tengo que sentir como cien veces más".

Luego agregó la futbolista: "hay algunos que dicen: 'ay no ella es muy bonita, pero no va a atajar bien'. Ya he escuchado comentarios así y uno empieza con más presión. Yo vengo acá a aprender, a agarrar todas las cosas positivas".

Sharon Corrales empezará una fuerte competencia con Natalia Giraldo y reveló que hay una buena relación y ya empezaron a entrenar juntas. "A eso viene, a dar una competencia sana y que juegue la mejor, punto".