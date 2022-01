Video: ¡Duro! Hombre encontró a su esposa con su amante en un bus

Esta semana se viralizó en redes sociales un video en el que - supuestamente- un hombre encuentra en un colectivo a su esposa, quien iba el amante. Un usuario grabó el insólito hecho, que ya un gran número de cibernautas se plantean si en verdad es real.

En el video se ve cuando el hombre - entre lagrimas- le reclama a su esposa o a su pareja sentimental por la infidelidad, mientras se ve a otro sujeto junto a la mujer que estaba claramente incomodo frente a este "show".

Le puede interesar:



La mujer -claramente avergonzada- trató de negar las acusaciones, pero se ve que ella está muy apenada por el hecho en este colectivo.

A pesar de los reclamos de su esposo, el amante no se queda callado y le insiste varias veces a la mujer que sigan juntos: “Te vas conmigo”, un comentario que deja muy sorprendido a los espectadores de tan singular hecho.

“Ya no, ya estoy dudando porque dijiste que ibas a dejar a tu esposa y no la has dejado”, de un momento a otro le dijo la mujer a su amante, lo que dejó a más de uno estupefacto.