La Liga del Perreo llega a Bogotá

La Liga del Perreo es el primer festival de música urbana al aire libre en Bogotá. En el cual ofrece una tarde llena de ritmo, donde se observarán espectáculos de los mejores artistas internacionales del género urbano, plazoletas de comida y contara con 2 escenarios.

Esta primera edición quiere ser única y especial, encabezando su cartelera con Rauw Alejandro, uno de los cantantes más populares del momento. Además contara con la participación de Mora, Lui-G 21+, De la Ghetto ,Nova La Amenaza, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Wanlof, entre otros.

La Liga del Perreo: This is the Remix se llevará a cabo el sábado 26 de febrero en Bogotá. El inicio del festival será a las 3:00pm y se llevará a cabo en Green Forest, ubicado 200 mts después del peaje de la Carrera Séptima. Este evento es para mayores de 18 años.

Leer más: Adele anuncia con tristeza la cancelación de sus shows en Las Vegas

Leer más: Julieta Venegas vuelve en concierto a Colombia



Las boletas se encuentran disponibles en la página web de Aperthura, con precios entre los 128.400 pesos y los 449.400 pesos, dependiendo de la localidad y si es en palco o de manera individual. Los asistentes al evento deben llegar una hora antes de la apertura de puertas y se les exigirá el carnet de vacunación para poder ingresar.