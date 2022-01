Jueza envía a prisión al confeso asesino Yhonier Leal

La jueza determinó que Yhonier Leal es un peligro para la comunidad y podría entorpecer la justicia, por ello permanecerá detenido en las celdas del Búnker de la Fiscalía, mientras espera su sentencia por los delitos de homicidio agravado y alteración de las escenas del crimen.

Las pruebas reveladas por la Fiscalía señalan que el confeso asesino hizo todo lo que estuvo a su alcance para alterar la escena del crimen, desviar la atención de las autoridades y hacer creer que se había tratado de un suicidio, fueron contundentes para mantenerlo tras las rejas.

“No es un homicidio como cualquier otro (… ) y lo digo con respeto, es sorprendente cómo algunos quieren acabar con la vida de su progenitora y de su hermano, otras personas me incluyo, haríamos lo que fuera por tener con vida a nuestra madre entonces sí es llamativo, este caso es llamativo, sí somos abogados, somos jueces, somos fiscales pero no por eso dejamos de ser humanos, eso toca las fibras de cualquier persona y personalmente me las tocó”.

La jueza concluyó que este caso le tocó las fibras, y debería tocar las fibras de la sociedad, puesto que no se trató de un homicidio cualquiera, sino que se trató de un doble crimen de sangre planeado con un objetivo económico.

“Es una gravedad en grado superlativo. (…) habla por sí solo, evidentemente es grave cegar la vida de cualquier ser humano, pero cegar la vida de la mamá y cegar la vida del propio hermano denota una gravedad absolutamente alta (…) esto se venía planeando, se fue a vivir a la casa de habitación de su hermano, lo recibe él allá, al parecer le brindan apoyo, conocía los movimientos de su hermano de su mamá, sabía que ella no salía de la casa por sus dolencias en la rodilla al parecer de una enfermedad cancerígena que sufrió, sabía quién entraba y salía y sabía qué personal había”.

Además, el comportamiento de Yhonier no ha sido precisamente el de colaborar con la justicia.

“Solo hasta antes del episodio de ayer donde manifestó su intensión de hacer un preacuerdo con la Fiscalía, fíjese ante, cómo incluso esta funcionaria lo interrogó por en la audiencia de imputación por la decisión que debía tomar y claro, a los recesos a los cuales tiene derecho y se le dieron, conversó con su abogado y después se presenta ante la administración de justicia y la sociedad en general y dice: “no acepto los cargos porque no sería capaz de tocarle un pelo a mi hermano y menos a mí mamá”; y al día siguiente manifiesta su intensión de asumir responsabilidad por vía de un preacuerdo. Eso habla mucho del comportamiento del imputado durante el procedimiento”.

A eso se suma que hay pruebas de que trató de saquear las cuentas de su hermano y de su mamá una vez lo mató, según indicó la Fiscalía, porque tenía planes de fugarse. Incluso trató de cambiar testimonios, comprarlos e inculpar de manera injusta a empelados.

Ahora hay que esperar si se concreta o no el preacuerdo entre Yhonier y la Fiscalía.