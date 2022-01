Famosos reacción a confesión Jhonier: Menos mal ese c**** está en la cárcel

Este martes en la audiencia de imputación de cargos, Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal, confesó que lo había asesinado a él y a su madre, Marleny Martínez. Los famosos que trabajaron con el estilista reaccionaron en redes sociales sobre este hecho.

Uno de los primeros en reaccionar fue el actor Lincoln Palomeque, más conocido por su papel de Leónidas Salinas en Café con aroma de mujer (20219, colocó en su cuenta de Instagram el video la audiencia y escribió:

"Qué Dios lo perdone. No hay palabras para entender esto. Se va a hacer justicia para Mauro y su madre, escribió e las historias de Instagram de su cuenta.

Carolina Cruz también posteó varias fotografías del estilista, tanto en el feed como en las historias, pero el mensaje más contundente fue este sobre este lamentable hecho:

"Ahora si descansa en paz, baby de mi vida, mi niño genio. Descansa al lado de tu más grande amor. Dios es justo y la justicia divina existe. qué buen trabajo el que se hizo. Te amo", dijo la modelo y presentadora.

Por su parte, Lina Tejeiro posteó dos videos en su cuenta de Instagram en el que aparecía con el estilista y escribió:

"Eras luz, eras amor, eras bondad, eras felicidad, eras empatía, eras tú.", escribió la actriz colombiana.

La que si se extendió en palabras de "grueso calibre" fue la exparticipante del "Factor XS" Shaira, que escribió en un historial de su cuenta de Instagram:

"Menos mal este cabrón ya está encerrado. Tanta agua sucia para su propio hermano. Todo el tiempo él haciendo creer a la gente que Maito se había suicidado, que llegó a la escena del crimen y según lo primero que dijo fue 'Mauro, qué hiciste', no los toco por que prefiero que llegara la Policía ¿Ustedes si encuentran a su familia en una situación así no se lanzan hacia ellos para saber si siguen vivos o si algo se puede hacer?¿cómo fue capaz de decir que Maito por su 'condición' de gay no le iba bien en la parte sentimental, llegó al punto de inventarse que su 'enfermedad crónica' (lo cual no era así) le causaba depresión?", escribió Shaira.