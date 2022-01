Con cuatro delanteros, así es el once ideal de la FIFA del 2021

La FIFA presentó su once ideal del 2021 en la gala de los premios The Best, realizada este lunes de manera virtual.

El equipo sorprende por contar con la presencia de cuatro delanteros, entre ellos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; sin embargo, Mohamed Salah, finalista al mejor jugador, brilla por su ausencia.

Caso similar con Edouard Mendy, elegido mejor arquero y ausente por la presencia de Gianluigi Donnarumma.

Además de tener cuatro delanteros, el equipo lo conforman tres defensores y tres volantes.

Equipo ideal de la FIFA lo integran: Gianluigi Donnarumma; Rubén Días, Leonardo Bonucci, David Alaba; N’Golo Kanté, Jorginho, Kevin de Bruyne; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.