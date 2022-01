¿Qué hay que tener en cuenta de la pantalla para elegir un smartphone?

Al momento de comprar un smartphone, la pantalla es una parte fundamental para escoger este dispositivo tecnológico. Así las cosas, le resumimos en varios puntos clave lo que puede tener en cuenta al momento de buscar un celular inteligente.

"Algo que nos especializamos en MediaTek es entregar la mejor experiencia de uso a cada uno de los usuarios, democratizando el acceso a la tecnología para que todos podamos disfrutarla por igual. Por eso creamos nuestros chipsets que cuentan con sistemas incorporados que optimizan y mejoran la experiencia", comenta Alexander Rojas, Gerente de Desarrollo de Negocios para Colombia y Centroamérica.

Puntos clave:

Variedad de pantallas

Existe una gran variedad de pantallas con distintos aspectos para tener en cuenta. La más conocida es LCD como pantallas IPS, brindan un buen desempeño y bajo consumo de batería, pero no logra una nitidez muy alta. Por otro lado, existen las pantallas AMOLED con tecnología OLED que permiten mejores niveles de contraste y mejor visualización en condiciones de alta luminosidad.

Resolución

La resolución de las pantallas está definida en cuántos píxeles se pueden incluir en el panel y permite ver resoluciones que van desde HD, FHD pasando por 4K e incluso 8K. Mientras mayor resolución tendremos una imagen más nítida.

Tasa de refresco

Este es un nuevo concepto que está cobrando relevancia en el mercado y es especialmente importante para las personas que buscan smartphones para juegos y películas en streaming. La tasa de refresco varía desde 60Hz , 90Hz, 120Hz e incluso valores superiores en algunos dispositivos más avanzados, esto tiene un impacto directo en la fluidez de las imágenes y en la experiencia de los videojuegos.

Gestión interna de la pantalla

Un aspecto fundamental es la gestión de la pantalla de forma interna. El Chipset juega un papel muy importante en este punto, MediaTek ha implementado tecnologías como Miravision que logra administrar la pantalla mejorando las condiciones de brillo, contraste, tasa de refresco, entre otras según los valores del ambiente y procesando de forma interna para ajustar la mejor experiencia. "Si tenemos una pantalla de 120Hz de refresco pero no estamos jugando sino viendo mensajes y chateando, no es necesario usar la pantalla a su máxima capacidad, pues sólo aumentaría el consumo de batería, igual si estamos viendo una película de streaming el chipset puede ajustar los valores y bajar el brillo para no cansar la vista y a la vez reducir el consumo", comenta Rojas.

Además, MiraVision no solo nivela la intensidad o brillo de la pantalla, "también ayuda cuando estamos viendo contenido streaming, tiene la capacidad de insertar cuadros, imágenes en la reproducción para bajar el consumo de datos, aumentando la resolución del video y reduciendo el consumo de batería", agrega Rojas

¿Cuál es el smartphone ideal para la persona correcta?

Existen diversos usos para diferentes tipos de usuarios; no todos buscan utilizar juegos de alta resolución ni tampoco una resolución tan alta para ver contenido multimedia en FHD.

"La elección correcta de un Smartphone debe buscar el equilibrio en el tipo de usuario que soy y de qué forma voy a sacarle provecho al dispositivo. Si a una persona le gusta el deporte al aire libre pero no le gustan los videojuegos, en este caso es preferible que tenga una pantalla Amoled, de resolución media y tasa de refresco baja o media que será suficiente pues no es necesario comprar el dispositivo más costoso si no se le va a sacar todo el provecho", concluye Rojas.