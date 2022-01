Colombia entre los países donde más llaman a molestar

Colombia está entre los países en donde las personas reciben más llamadas no deseadas, esto de acuerdo a True Caller Insights, un estudio desarrollado por la plataforma True Caller, en donde las personas pueden registrar los números de las personas, logrando de esta manera que si usted no tiene un contacto guardado sepa de inmediato quién lo está llamando.

Esta plataforma ha tenido mucho éxito y relevancia en los últimos meses. Ante la acogida que ha tenido, esto le ha permitido desarrollar un estudio con el cual pudo precisar que Colombia se encuentra en el puesto número 11 a nivel mundial de llamadas no deseadas.

De acuerdo al estudio, al mes entran unas 10,1 llamadas no deseadas, es decir, de personas a quienes no se les conoce. De hecho, se ha aclarado y se puede evidenciar en la plataforma que cuando una persona lo llama a usted, la llamada puede llegar a categorizarse como spam o con especificaciones que señalan "No contestar" o "Bancos fastidiosos" hasta "Ventas molestas".

Asimismo, la investigación reveló que las llamadas no deseadas normalmente suelen ser de estafas, robos, bromas, ventas o bancos.

La plataforma le permite bloquear esas llamadas o mensajes y justamente gracias a eso es que el estudio pudo determinar que durante el 2021 Colombia recibió un 64, 5% de llamadas no deseadas, de las cuales las principales son de servicios de telefonía o bancos.