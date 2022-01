Piedad Córdoba anuncia acciones legales tras acusación de vínculos con Saab / ()

A través de un comunicado, la candidata al Senado por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, aseguró que las acusaciones en su contra, que contiene el informe sobre la actividad delictiva de Alex Saab, presentado por el congresista ecuatoriano Fernando Villavicencio, no tienen fundamento ni base jurídica, sino que su único objetivo es incidir negativamente en el desarrollo de la contienda electoral de este año en Colombia.

"El informe que publicitan (el presidente) Duque y Villavicencio no corresponde a autoridad judicial ecuatoriana alguna, ni tampoco ha sido aprobado siquiera por el legislativo de ese país. Se trata de un documento elaborado por una comisión presidida por un virulento enemigo político del presidente Correa", manifestó.

Y dijo la también excandidata presidencial que este es un "enésimo montaje judicial en mi contra, que no tiene otra finalidad que afectar mi nombre, mi derecho a hacer política, mi candidatura por el Pacto Histórico y mi apoyo público a la candidatura presidencial de Gustavo Petro".

Por ello, anunció que interpondrá una denuncia en la Fiscalía en contra del asambleista Villavicencio. "El caso no se va a quedar ahí simplemente; me parece una felonía lo que hizo este tipo. Me parece una absoluta irresponsabilidad del presidente Duque y del ministro del Interior (Daniel Palacios) que reciban una persona que no tiene hoja de vida sino prontuario, que además fue condenado a 18 meses por lo mismo, por difamación y calumnia, y otra condena por manejo de impuestos y de recursos".

En ese orden de ideas, prosiguió, "el señor ministro del Interior que decía que me tenía que conseguir muy buenos abogados porque me iban a extraditar, yo creo que más rápido lo extraditan a él que a mí, porque yo no hago negocios. Entonces a los abogados que los consiga para él y para ese atracador de calle que se llama Villavicencio".

"Lo voy a denunciar; el doctor Eduardo Montealegre y yo nos reuniremos esta tarde. Hay algo en lo que ustedes no han caído en la cuenta, y es que el señor fiscal (Francisco) Barbosa fue a Quito a llevar las pruebas de la vinculación de Arauz, el candidato de Correa supuestamente al ELN y con eso liquidó su campaña. Entonces ellos vinieron aquí a liquidar la campaña del Pacto Histórico a Petro, y por ahí derecho a acabar conmigo porque una acusación tan delicada me ponía a mí casi que en la obligación, si hubieran pruebas, de retirarme de la lista al Senado. Pero, entonces me voy a hacer oír con la denuncia que le voy a colocar", concluyó Córdoba.