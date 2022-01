Juan Carlos Echeverry renuncia a su precandidatura presidencial

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, renunció a su precandidatura presidencial de 2022, sin embargo, continuará en la coalición Equipo por Colombia cumpliendo otro rol.

“La razón es que de aquí a marzo 13 para poder tener una posibilidad de triunfo se necesita tener una candidatura ya más consolidada de la que tenemos nosotros, tenemos un reconocimiento del 40%, estamos compitiendo con personas de otro conocimiento en el país, de 85% o 90%, y así políticamente se vuelve muy poco realista lograr de aquí a marzo ganar. Yo sigo creyendo en la Coalición Equipo por Colombian”, indicó.

Aseguró que su decisión no obedece a una eventual llegada de Óscar Iván Zuluaga a la Coalición Equipo por Colombia.

“Al doctor Óscar Iván Zuluaga lo aprecio, lo estimo, recordemos que el fue el ministro de Hacienda antes que yo y sería un excelente presidente, simplemente mi interpretación personal sobre lo que está pasando en Colombia de que debemos buscar es darle una tranquilidad a la gente que busca no la polarización sino una concordia en el país, me llevo a mí a pensar que el Equipo por Colombian debía mantenerse unida, sacar un candidato y competir con Óscar Iván. Si la coalición decide recibir al doctor Óscar Iván Zuluaga yo voy a seguir apoyando a la Coalición, de manera que no tiene relación con la entrada del doctor Óscar Iván”.

El anuncio de Juan Carlos Echeverry se conoce horas antes de la reunión que tendrá la Coalición Equipo por Colombia para definir, entre otras, para eventual llegada de Óscar Iván Zuluaga a esa alianza política.

Cabe señalar que Juan Carlos Echeverry había presentado 950 mio firmas para respaldar su candidatura presidencial.