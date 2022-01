¿Se aleja eventual llegada de Zuluaga a la coalición Equipo por Colombia?

Durante los últimos días ha venido creciendo la discusión sobre una eventual llegada de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, a la Coalición Equipo por Colombia y también las diferentes posturas de los integrantes de esta alianza política.



Al interior de la Coalición Equipo por Colombia hay posturas como la del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que plantean que no se debe cerrar la puerta a la llegada del Centro Democrático y su candidato presidencial.



“La responsabilidad nuestra tiene que ser unir fuerzas y no irnos divididos para entregarles el país a quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades, yo por eso no cierro puertas, yo por eso también respeto las opiniones dentro del Equipo que hemos conformado en la Coalición Equipo por Colombia, lo discutiremos y como todos hemos dicho las decisiones se tomarán en equipo”, aseguró Gutiérrez.



Por su parte el candidato del Partido Conservador e integrante de la Coalición Equipo por Colombia, David Barguil, indicó que en esa alianza política se debe construir un espacio “amplio” y pidió abrir las puertas al Centro Democrático.



“Quiero invitar a mis compañeros a pensar en grande, a que le abramos la puerta al Centro Democrático y a Óscar Iván Zuluaga, son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, y que avancemos en Colombia de frente y sin miedo”.

Sin embargo al interior de la Coalición Equipo por Colombia hay otras opiniones como la de Dilian Francisca Toro, que considera que el candidato del Centro Democrático no debe estar en esa alianza política.



“Siempre hemos dicho que quienes estamos en el grupo pensamos más que en cualquier cosa en la gente que debemos dedicarnos a escuchar y a solucionar los problemas de la gente más que en ideologías y en polarización y extremos, y no siento que Óscar Iván Zuluaga se identifique con este propósito de país”, aseguró la exgobernadora del Valle del Cauca.



En el caso del exministro y precandidato, Juan Carlos Echeverry, la postura es que la Coalición Equipo por Colombia debe competir con Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta.



“Nosotros tenemos que definir nuestro candidato, el Centro Democrático ya definió su candidato, una persona que yo respeto, aprecio y admiro, que es el doctor Óscar Iván Zuluaga, pero creo que nosotros debemos primero escoger candidato en la Coalición de la Experiencia, en el Equipo por Colombia, y después competir con el doctor Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta”.



Por su parte el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa indicó que en la contienda electoral actual los sectores políticos que coinciden en algunos temas van a tener que unirse en algún momento. “Yo creo que esa es una decisión que debe tomar el equipo, todo el equipo como un todo, pero nosotros tenemos que ver cómo sumamos, cómo crecemos, cómo nos fortalecemos y cómo le ganamos, por ejemplo, a Óscar Iván Zuluaga en la consulta”.



Y finalmente Alejandro Char manifestó, en entrevista con el Diario El Tiempo, que no está de acuerdo con la llegada del Centro Democrático a la Coalición Equipo por Colombia.