Viajeros que parqueen en vía esperando Pico y Placa serán sancionados

La Secretaría de Movilidad de Bogotá prevé un flujo de más de 1.600.000 vehículos entrando y saliendo de la ciudad durante los días del puente festivo de Reyes en 9 vías principales.

Para todos los vehículos aplicará Pico y Placa Regional con ingreso a Bogotá para placas pares desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 p.m. y para placas impares desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

El Teniente Coronel Germán Gómez, Jefe de Seccional de Tránsito y Transporte del Meta, advirtió sanciones y multas a los conductores que parquean en vía a la espera de que pase la restricción.

“Se van a realizar controles permanentes sobre la vía al Llano para evitar vehículos estacionados. En ese sentido, si usted va a ingresar a Bogotá y está en el horario restringido, pues busque la población más cercana y espere hasta que pase la restricción”, explicó el Teniente Coronel.

Así mismo, el jefe de Tránsito y Transporte en el Meta informó que el lunes festivo se aplicará el reversible con el plan retorno a la ciudad de Bogotá desde las 2 p.m. a 8 p.m. “En este horario, quedará habilitado desde Villavicencio hasta capital del país todo el sentido vial”, señaló.

Por último, recomendó a los viajeros planear su viaje con tiempo, adquirir el adhesivo pegado al panorámico que habilita el pago electrónico de los peajes y así evitar filas y congestión por la cancelación en efectivo.

Otros consejos son no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, verificar el estado del vehículo, portar los documentos en regla y actualizados, usar el cinturón de seguridad siempre y no adelantar en sitios prohibidos.