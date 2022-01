Novia de Jhon Duque pide menos insultos e hinchas de Millonarios estallan

Y lo que les falta cuando vengan al Campín. con Millonarios no sé jode. https://t.co/6tUfBiETei

El precio de ser un traidor. antes no le va peor. https://t.co/WAc1XrrIYS

No es cuestión de putear por putear, hay algo q se llama agradecimiento y si no fuera por @MillosFCoficial el no sería nadie https://t.co/yVjZZAAVH7