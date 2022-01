Top 5 de las canciones más escuchas en la primer semana del 2022 /

La música se ha convertido en ese mejor amigo que nos acompaña en cualquier momento, sea un momento triste o uno lleno de cosas positivas las canciones van a estar ahí para subirnos el ánimo.

Durante las fiestas de fin de año del 2021 las personas decidieron reunirse, cuestión que no ocurrió durante el 2020. Justo por esto la música ha estado más que presente en toda clase de reunión en los últimos días.

Esta es la lista de las canciones más escuchadas en la primer semana del año:

1. Easy On Me de Adele

2. Heat Waves de Glass Animals

3. Shivers de Ed Sheeran

4. Industry Baby de Lil Nas X & Jack Harlow

5. All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey