Alex Mejía: "Desde que llegué de Paraguay quería jugar en Nacional"

"Estoy feliz, es un orgullo y privilegio estar en Nacional, disfrutando el día a día, hoy siento que todo el esfuerzo que hice en Santa Fe se ve reflejado en mi retorno en Atlético Nacional", dijo Alexander Mejía en El VBar de Caracol Radio por su regreso al equipo paisa.

Alex Mejía estuvo seis meses vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe y logró ganarse con su fútbol el aprecio de los hinchas 'cardenales', pero no fue tan grande la sorpresa cuando hace pocos días se conoció su salida para el equipo donde él mismo confirmó quería llegar desde que volvió al fútbol colombiano.

"Desde que llegué de Paraguay quería jugar en Atlético Nacional, para nadie es un secreto, se llegó a estar muy cerca, desafortunadamente por cuestiones de la demanda no se dio, pero retomé mi nivel, mi fútbol, tuve más continuidad en Santa Fe, hoy me gané la oportunidad de estar acá con la camiseta que me dio todo", afirmó.

"Espero estar a la altura. Todos sabemos lo que representa y exige Atlético Nacional, hoy nos estamos preparando y sabemos la importancia de cada partido, que no va a llegar a conseguir el título y ser protagonistas, después de muchos años que Nacional no ha conseguido llegar a la final de la Liga", añadió.

No obstante, Mejía destacó su paso por Santa Fe: "Fue muy valioso, me trataron muy bien, me sentí cómodo, aporté dentro y fuera de la cancha, muchos compañeros aprendieron la forma de trabajar y hoy tengo una muy buena relación con muchos, me llaman agradeciendo por el buen mensaje que les dejé".