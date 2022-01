Youtuber ucraniana lloró contando intento de robo en Santa Marta /

Alina Mcleod es una youtuber ucraniana que criada en Canadá y recientemente contó un episodio que vivió en la ciudad de Santa Marta.

La mujer viajó hasta la ciudad de Santa Marta para las fiestas de diciembre, pero se llevó un desagradable episodio por cuenta de un intento re robo.

La mujer afirma que encontró, en su recorrido el 31 de diciembre por El Rodadero, un sedero en el que decidió tomarse unas cuantas fotografías para sus redes sociales.

Minutos después, un taxi paró al lado de ella y el conductor le dijo que se subiera. La mujer pensó simplemente que el chofer quería obtener dinero con ella, pero nada fuera de lo común para un turista.

Después de recorrer algunos metros se dio cuenta que se trataba de un robo, pues había alguien más siguiéndole el paso.

“Escuché a alguien detrás de mí, volteé y vi a este muchacho joven, no sé de qué edad (...) pude sentir las malas vibras. No sé qué me dijo, pero tan pronto lo vi y me dijo algo empecé a correr hacia él, algo que creo que él no se esperaba porque supongo que esperaba que corriera en dirección contraria”, dijo la mujer.

Al seguir corriendo, la mujer encontró un bus al cual se subió rápidamente: “Yo, literalmente, salté al bus, él me apuntó y pensé que iba a disparar”.

La ucraniana, a través del video, manifestó que pensó en terminar su viaje, pero decidió seguir su recorrido por diferentes ciudades colombianas.