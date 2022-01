Echenique: "No sé qué tan grande es ser el primer colombiano en la NBA"

El barranquillero Jaime Echenique, quien hizo historia el pasado jueves al convertirse en el primer colombiano en debutar en la NBA, atendió este martes a los medios de comunicación colombianos en una rueda de prensa virtual que realizó desde los Estados Unidos. El pívot de los Washington Wizzards aseguró que vienen cosas más grandes para su carrera.

"Jamás he sentido ese peso. Me da igual ser el primero, no me doy cuenta de esas cosas. No sé qué tan grande es. Eso sería alimentar algo que no hace parte de mi esencia y mi personalidad. Yo hago lo que sé", manifestó sobre si existe alguna presión para él por ser el primer colombiano en las ligas mayores del baloncesto.

Al respecto añadió: "si Colombia lo celebra está bien, pero sé que todavía me queda mucho, que viene algo más grande. Este es un inicio. Ojalá los que vienen detrás puedan ver que con mucho esfuerzo se puede llegar, pero jamás me cargo el peso. No me interesa ser el primero ni el segundo. Me importa que mis padres se sientan orgullosos y ser la mejor versión de mí mismo. Todo me lo gozo. Disfruto los días difíciles y los días felices".

Mientras que al ser cuestionado por la felicidad de sus compatriotas tras su primer juego, comentó: "entiendo la alegría. Es como cuando Mariana Pajón ganó la medalla de oro o cuando lo hizo Caterine Ibargüen. Son logros que uno comparte y siente como propios. Uno sabe el sacrificio que hay detrás. Cuando sabes lo que cada uno tuvo que pasar, eso genera empatía".

No obstante, añadió: "para mí hay otras cosas en la vida más importantes, diferentes a que yo sea el centro de la atención. Yo me alegro de lo que pasa. Amo a Colombia y amo a mi país. Siempre le digo a mis amigos que Colombia es hermoso porque lo celebramos todo. A veces demasiado, pero somos muy empáticos".

Echenique explicó que su ausencia en la Selección Colombia se debe a sus proyectos personales, que en este momento están enfocados en otro rumbo. "Con la selección no se ha dado la oportunidad, estoy en un momento en mi carrera en el que tengo otros objetivos. Ahora me importan otras cosas; es decir, si me importa representar a mi país, pero muchas cosas, como el calendario, me impiden jugar en el equipo porque tengo que darle prioridad a otras cosas".

El barranquillero, ausente en los últimos dos partidos de los Wizzards, comentó sobre cómo conseguir más minutos: "yo solo espero que mi nombre sea llamado y que me pongan en la cancha, no necesito más, no puedo controlar más. Es un proceso. En la liga de verano empecé de a poco y me gané mi puesto, yo cumplo mi papel y espero a que me llamen para hacerlo lo mejor que pueda".

Mientras que sobre su futuro, cuyo contrato en la NBA se cumplirá este fin de semana, señaló. "Pienso en el día a día, pensar una semana adelante ya es demasiado, pienso en lo que necesito para mejorar mañana, por eso creo que estoy donde estoy. Cuando uno se fija en el resultado no disfruta. ¿Qué viene? No sé, depende de Dios, lo dejo en sus manos. Yo me dedicaré a trabajar".