Juan Fernando Caicedo habló de sus acercamientos con América y Millonarios

A Juan Fernando Caicedo le quedan 2 años más de contrato con el Deportes Tolima, pero es uno de los jugadores que está en la mira de otros clubes. El delantero habló con El Vbar y se refirió a su situación actual.

"Mi empresario sí me habló que lo estuvieron llamando de Millonarios, que de América lo han llamado más seguido, si no estoy mal con propuestas o verbalmente", reveló el antioqueño. De otro lado, aclaró que no ha hablado ni con Alberto Gamero ni con ningún directivo del cuadro embajador.

Caicedo fue vital en el título del Tolima en 2021. "Muy agradecido con los dos equipos que son dos de los más grandes del país junto con Nacional y otros. Para mí es un honor independientemente del equipo que vaya", agregó el jugador de 32 años.

Sobre los técnicos de Millonarios y América opinó: "sabemos la capacidad de Osorio, para mí es uno de los técnicos más estudiados y Gamero sabemos como juegan sus equipos, se ha valorado mucho su juego en el país. Creo que Millonarios este año fue el mejor equipo que jugó al fútbol".

Juan Fernando Caicedo tiene parte de su corazón rojo, aunque es un profesional: "parte de mí familia y yo éramos hinchas del América, pero al equipo que yo vaya voy a jugar y defenderlo como un hincha más así como lo hago con el Tolima".