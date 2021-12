'Teo' Gutiérrez: "Esta final tiene un sabor más bonito porque es con Cali"

Rafael Dudamel y Teófilo Gutiérrez, técnico y capitán del Deportivo Cali, atendieron a los medios de comunicación en la previa del juego de ida de la final del fútbol colombiano, la cual se llevará a cabo este domingo en territorio vallecaucano.

'Teo' destacó la unidad y trabajo del grupo a lo largo del campeonato. "Estas finales son de detalles y nosotros hemos marcado bien el camino, en todo momento hemos sido un equipo trabajador y humilde".

Mientras que añadió de su sentimiento hacia el cuadro vallecaucano, "esta final tiene un sabor más bonito porque es con Cali, un club al que le estoy cogiendo mucho cariño".

Mientras que aseguró que el conjunto 'Azucarero' cuenta con un plantel con ambición de títulos, "son jugadores que tienen hambre de título, tenemos la fortuna de tener un gran entrenador”.

Entretanto, Dudamel se mostró nostálgico, recordando sus finales como jugador del equipo. "He recordado mucho eso estos días, trato de encontrar similitudes, sobre todo en lo externo, cómo lo vivía la gente en ese momento y cómo lo vive ahora. Siento envidia por los jugadores, quisiera volver a vivirlo ahora como jugador".

Al respecto añadió: "No se han guardado nada y eso el hincha lo reconoce y lo agradece y vamos a vivir esa fiesta como en el 98. Muchos no habían nacido. Jhojan Valencia no había nacido y seguro Manolo, su papá, se lo contará. Pasó mucho tiempo para vivir este momento y como ellos me han permitido liderarlos, pero lo más valioso es darle gracias a Dios por habernos permitido vivir esto".

El venezolano, concluyó: "esperamos que sea una fiesta en letras mayúsculas para el Deportivo Cali".

Finalmente, recalcó que el plantel debe estar enfocado y concentrado durante los 90 minutos: "Es la realidad, la intensidad, los altos niveles de concentración, siempre estar metidos en el partido, descifrando al rival y ver cómo superarlo".