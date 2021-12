“Soy caleño hasta la coronilla... tenemos la experiencia de don 'Teo'”

Jeison Murillo, defensa del Celta de Vigo y formado en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, dialogó con El Carrusel Caracol de Caracol Radio, donde manifestó su alegría por el momento del cuadro 'Azucarero', esperanzado de que pueda llegar la décima estrella.

"Me hice ahí, por ende soy caleño hasta la coronilla, con mucha euforia y mucha felicidad de que el club pueda estar de nuevo en una final y ojalá ganarla", comentó Murillo.

El central añadió que el equipo debe mantener la humildad: "cuando se da favoritismo a un equipo, eso muchas veces consume la confianza del jugador, lo mejor es que se maneje la humildad y se tenga los pies sobre la tierra. Todos sabemos el rival que tiene el Deportivo Cali en frente que es bastante jodido para el Cali en fechas anteriores, esperamos que el Cali pueda hacer lo que ha venido haciendo en fechas atrás".

Para Murillo, Cali debe cuidarse de las transiciones del 'Vinotinto y Oro': "las transiciones del Tolima de atrás para adelante cuando sale, tiene jugadores portentosos, que en las transiciones hace muchísimo daño y eso lo he demostrado durante el campeonato".

"Estar bien paradito, tratar de sacar ventaja, estamos en casa", añadió al respecto.

Sobre la zona defensiva del Cali, comentó: "la defensa del Cali viene creciendo porque se complementan bastante bien, un tipo de experiencia con un joven que está en un momento muy bueno".

Mientras que de ataque, dijo: "a nivel ofensivo el Deportivo Cali, sabemos las características que tiene cada jugador, la experiencia, sabemos que podemos contar con don 'Teo', a partir de ahí, los que lo acompañan saben manejar los tiempos de cada partido. Tolima va a ser difícil, porque defensivamente es un muro, Cali tiene armas para contrarrestar el juego defensivo del Tolima".

Mientras que expresó su deseo de jugar en el fútbol colombiano. "Yo siempre he tenido esa ilusión y la voy a tener hasta que la cumpla, igual yo tengo 29 años y me quedan varios añitos acá, tengo esa espinita de no haber debutado en el fútbol colombiano".

Y de la posibilidad de regresar a la Selección Colombia, comentó: "Firme siempre se está, muchas veces contás con esa ilusión y cuando no se da te da un bajón, pero ya estamos en una etapa de madurez y vemos los puntos favorables, cuando no se da aprovechas la familia".

Finalmente, Murillo mostró su admiración por Teófilo Gutiérrez: "Tengo una buena relación con 'Teo', he compartido con él en la Selección, es un tipo ganador".