Lesman Paredes: "Estaban todos los medallistas olímpicos y les ganamos"

Lesman Paredes fue campeón mundial en Uzbequiztán en los 96 kilogramos al levantar 187 kilogramos en arranque, imponiendo un nuevo récord mundial. El vallecaucano venció a Fares El-Bakh, catarí que fue campeón olímpico en Tokio.

"Fueron momentos de mucha preparación, mucha paciencia, mucho trabajo. Llegamos bien física y mentalmente a la competencia y pudimos hacer el trabajo qye veníamos haciendo en los entrenos". le dijo el pesista a El Vbar.

Paredes también habló sobre su preparación: "este año me la pasé en concentraciones, tuvimos muchas competencias seguidos por lo del año pasado. Eso nos sirvió mucho para estar en el máximo nivel. Una felicidad inmensa, sabía que mi competencia iba a estar muy difícil porque estaban todos medallistas olímpicos que estuvieron en Tokio y al final les ganamos".

Su reto serán los Juegos Olímpicos de París 2024: "va a ser una preparación con mucha paciencia, para los Olímpicos pasados no pude realizarlo por diversas lesiones. Ahora he aprendido mucho de eso, de cuidarme mucho, paso a paso y no apresurarme".