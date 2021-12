Polo Democrático anuncia apoyo a la candidatura presidencial de Francia Márquez

En la mañana de este 16 de diciembre, el partido Polo Democrático en cabeza de su presidente y senador Alexander López Maya, anunciaron que Francia Márquez será su candidata presidencial para la consulta del Pacto Histórico que se desarrollará junto a las elecciones legislativas en marzo.

“Es un paso hacia la paz, hacia la democracia y hacia la conquista de los derechos de nuestros pueblos. Para el Polo Democrático es un honor y un orgullo entregarle las banderas de nuestro partido a Francia Márquez” aseguró López Maya.

Márquez por su parte también se refirió a los detractores que aseguran que ella no tiene la suficiente experiencia para llegar a gobernar el país y afirmó que no le da gran relevancia porque para ella su experiencia obtenida desde el privilegio no tiene el mismo valor.

“La gente no aguanta más, la gente de a pie está cansada de que le expropie su condición humana. Acepto este desafío de ser la primera mujer candidata a la presidencia del Polo Democrático Alternativo y de este país que necesita cambios estructurales”, afirmó Francia acerca de su candidatura.

Para el partido el reto de los próximos meses será que Francia Marquez le gane a Gustavo Petro en las consultas interpartidistas del Pacto Histórico y que de esa manera Marquez se consolidaría como la fórmula presidencial de dicha coalición.