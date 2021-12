Juan Carlos Echeverry entrega 950 mil firmas para respaldar su candidatura

A tres días de que se cumpla el plazo para la entrega de firmas a la Registraduría Nacional, el precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverry, entregó 950.000 a la entidad con miras respaldar su aspiración para la contienda electoral de 2022.



“Fue un proceso que tuvo fases, tuvo crisis, tuvimos digamos primero unas 250.000 firmas y nos dimos cuenta que al ritmo que íbamos probablemente no alcanzábamos, nos tocó recomponer la estrategia, hacer más intensiva la logística, hacer que los grupos de las ciudades pudieran recolectar más, que el número recolectado fuera de firmas válidas sobre la recolectaras subiera, porque muchas veces uno recolecta 100 firmas, pero están buenas 40, 50, 60 y, bueno, al final lo logramos”, explicó Echeverry.



Durante la entrega del balance de las firmas recolectadas también aseguró que la solución a la situación económica del país no está en una reforma tributaria.



“La solución ahora no es una reforma tributaria, la mejor reforma tributaria es manejar el gasto, el presupuesto, esa es la mejor reforma y la segunda mejor reforma es poner este país a trabajar y a producir. Este país funciona en sólo 49 municipios de 1120, si ponemos a funcionar los otros 1.070 y creamos economía y descentralizamos este país y lo ponemos a alimentar al mundo, no se necesita tributaria”, agregó.



Hasta el momento han entregado las firmas a la Registraduría los precandidatos Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y ahora Juan Carlos Echeverry, se espera que en las próximas horas lo haga Alejandro Gaviria.



Los precandidatos deberán certificar mínimo 580 mil firmas.