Con un 100% de calificación debutó ‘Spider-Man: No way Home’ en Tomatoes

Spider-Man: No Way Home, la película de Spiderman, se podría posicionar entre las cintas de superhéroes con mejor valoración en Rotten Tomatoes, tras lograr una calificación del 100% durante la premiere.

Aunque el sitio de críticas no ha ofrecido un consenso sobre la película de Spiderman, hasta el momento con 46 reseñas consideradas, Spider-Man: No Way Home ostenta un 100% de aprobación, por lo que se perfila como un antecedente importante en la recepción positiva que está consiguiendo la cinta tras su primera exhibición completa.

Estreno de la nueva película de Spiderman

La película de Spiderman, se estrenará este miércoles 17 de diciembre en los teatros de Colombia, por lo que los amantes del multiverso Marbel se encuentran a la expectativa frente a la continuación de una cinta que durante años ha fascinado al cine del mundo.

Sobre la nueva película de Spiderman se conoce que Tom Holland regresará como el simpático amigo y vecino de Peter Parker, junto a Brie Larson, quien será la cara visible de esta nueva fase de la cinta.