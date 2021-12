Las pruebas que habría ordenado quemar el exembajador Sanclemente por ‘narcofinca’

El exembajador Fernando Sanclemente habría ordenado quemar al menos una decena de pruebas que señalarían que él sí sabía del ‘narcolaboratorio’ hallado en la finca que era de su propiedad.

La Fiscalía le imputó el delito de destrucción de pruebas en calidad de determinador, es decir, que él lo habría ordenado.

Indicó la Fiscalía que el exembajador Fernando Sanclemente, en septiembre de 2020 habría ordenado quemar un portátil, un computador de mesa, un celular, una Tablet, tres memorias USB, un disco duro una caja llena de cuadernos que según el entonces mayordomo Laureano Martínez, contenía los datos de todo lo que se desarrollaba en la ‘narcofinca’.

El fiscal del caso dijo que el principio de oportunidad que negocia el mayordomo se complicó tras la desaparición de esas pruebas.

“Adicional a ello, enseres que eran de la propiedad de la familia de Laureano Martínez. Udted, para la época de los hechos sabía y conocía que dichos elementos materiales probatorios habían sido entregados, algunos, por parte de la Policía Judicial para que generara disposición sobre los mismos, pero sobre estos usted no tenía titularidad, aún así ordenó la destrucción de los mismos, conociendo que eran elementos que hacían parte de una investigación (…) Usted sabía y conocía por lo menos desde sus capacidades y calidades como abogado, profesional exembajador, exdirector sabía que este hecho estaba prohibido por la ley, más aún cuando no tenía el poder de disposición sobre dichos bienes, no eran de sus propiedad y hacían parte de una investigación forma por parte de la Fiscalía General “.

Sin embargo, el fiscal del caso aún no ha revelado a quién le habrían dado la orden para destruir las pruebas.

El exembajador Fernando Sanclemente se declaró inocente y el proceso penal en su contra lo enfrentará en libertad.