¡Insólito! Error en el sorteo de Champions y se repetirá

Error en el sorteo de la Champions League. En el segundo emparejamiento le correspondió al Villarreal con el Manchester United, pero no se podían enfrentar porque hicieron parte del mismo grupo, a 'Los Diablos Rojos' debían sacarlos y no lo hicieron. Se dieron cuenta de inmediato y sacaron la siguiente balota que fue el Manchester City.

El mayor problema se produjo en el tercer emparejamiento con el Atlético de Madrid que salió elegido. Sus posibles rivales debían ser: Ajax, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus. En cambio metieron en el bombo a Liverpool, Ajax, Bayern, Lille y Juventus.

"Las posibilidades son todas excepto el Liverpool, que estaban en el mismo grupo, y Manchester United, que ya ha salido", dijo Giorgio Marchetti, vicesecretario de la Uefa. Esto no era así, pues el United no había salido, era el City. Se vio como en el bombo pusieron al Liverpool y no estaba el Manchester United, es decir, el sorteo del Atlético de Madrid se hizo mal.

"Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League", publicó el Atlético de Madrid en sus redes sociales.

Minutos después la UEFA confirmó que se repetía el sorteo hoy mismo. "A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League.".