La continuidad de Marcelo Gallardo acerca a 'JuanFer' Quintero a River

Marcelo Gallardo anunció este miércoles lo que todos los hinchas de River Plate esperaban, su continuidad por al menos una temporada más, noticia que da luz verde a que empiece a concretarse uno de los primeros refuerzos del 'Millonario' para la temporada 2022.

Se trataría de Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia y recordado con gran cariño en el club argentino, principalmente por su gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018.

'JuanFer', quien sostendría constantes charlas con Marcelo Gallardo, no estaría atravesando un buen momento con Shenzhen de China, no por lo futbolístico, sino porque el cuadro asiático no vive por un buen momento económico, adeudando un dinero importante al colombiano.

Sumado a eso, está el deseo de Quintero por regresar a River, algo que ha expresado públicamente, dado que, según informan medios argentinos, Gallardo le habría expresado al antioqueño que quería su regreso para la construcción del plantel para el 2022.