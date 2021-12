Iván Marulanda retira solicitud de ingreso a Nuevo Liberalismo

El senador Iván Marulanda, quien en días pasados había anunciado su ingreso al Nuevo Liberalismo, anunció que declina su intención de regresar a esa colectividad debido al contenido de la sentencia de la Corte Constitucional en lo que respecta al nombramiento de los dignatarios.



“Lo siento, retiro mi solicitud de ingreso al Nuevo Liberalismo sin comenzar labor alguna, porque encontré que renació en sentencia que tiene el defecto de entrometerse en terrenos sagrados de la democracia. Las Cortes, ninguna institución del Estado, puede entrar en el fuero de los partidos políticos para nombrar sus dignatarios. No reconozco la legitimidad de las personas que la Corte Constitucional nominó como director general y como representante legal y en esas condiciones no puedo vincularme formalmente al Partido”.



En un mensaje enviado a los militantes del Nuevo Liberalismo indicó: “Lo siento, así las cosas, declino la posibilidad de pertenecer al Nuevo Liberalismo y a aspirar al Senado por este Partido. La última fecha que me impuse de espera para adoptar estas decisiones acaba de vencer”.

De igual forma envió una carta a Jaime Navarro Wolff, secretario del Partido Alianza Verde, en la que le informa que declina la decisión de retirarse del Partido.



“De manera respetuosa le informo que decliné la posibilidad de ingresar al Nuevo Liberalismo y de retirarme de la Alianza Verde, asunto que consideré a raíz de la conocida decisión de la Corte Constitucional de restituir en días recientes la personería jurídica de aquel Partido, en cuya fundación participé decenios atrás”.



Aseguró que en su condición “de militante y Senador en ejercicio por la Alianza Verde, continuaré dedicando como hasta ahora mis energías a cumplir los deberes de la tarea legislativa y a participar con entusiasmo en la campaña al Congreso por el Partido en las elecciones de marzo de 2022”.



Marulanda manifestó contribuirá a que la consulta de la Coalición Centró Esperanza sea “exitosa”. También indicó que acompañará la carrera a la presidencia a quien resulte ganador de esa consulta.