¿Qué ha pasado con el proyecto sobre el Acuerdo de Escazú?

El Gobierno radicó el pasado primero de noviembre ante el Congreso el proyecto que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, la iniciativa que en la anterior legislatura se hundió por falta de trámite, aún no empieza la discusión en la Comisión Segunda del Senado. Al parecer, no ha sido remitido por la Secretaría General de la corporación a la célula legislativa.



El senador Iván Cepeda cuestionó que no se haya empezado formalmente el primer debate y señaló al Gobierno de no tener voluntad para sacar el proyecto adelante.



“El presidente Duque hizo un anuncio con bombos y platillos en la Conferencia mundial contra los efectos del Cambio Climático - COP26 diciendo que Colombia iba a ratificar por fin el Acuerdo de Escazú, como hemos visto eso era pura estrategia publicitaria, estamos a punto de culminar las sesiones legislativas de este año y hoy se nos informa de manera oficial por parte de la señora presidente de la Comisión Segunda de Senado que no ha sido radicado oficialmente ante la Comisión el proyecto que ratifica el Acuerdo, indicó Cepeda.

Sobre este tema la presidenta de la Comisión Segunda del Senado, Paola Holguín, indicó que una vez llegue el proyecto a esa célula legislativa se nombrarán los ponentes y se dará la discusión.



“Cuando llegue el proyecto a esta comisión procederemos a darle el trámite correspondiente, hasta el día de hoy el proyecto no ha sido radicado en Comisión Segunda”, indicó Holguín.



El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en America y el Caribe, ha sido objeto de debate en el Congreso, pues hay sectores que consideran que no es conveniente porque afectaría la estabilidad jurídica de algunos proyectos que se están desarrollando en el país.