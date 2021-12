El 'Pibe', "apenado" por ascenso del Unión: "Ni en Pescaíto pasa eso"

Carlos 'El Pibe' Valderrama criticó con dureza el ascenso del Unión Magdalena, luego de la polémica que se presentó por el gol de los samarios en los últimos minutos, ante la pasividad de la defensa de Llaneros.

“Yo soy deportista, eso no se puede hacer. Esto es una vergüenza mundial para el fútbol colombiano. No sabemos quién tiene la culpa, pero esto no es solo del Unión. El fútbol colombiano, mundialmente, estamos listos, liquidados. Tengo pena", declaró Valderrama en diálogo con los medios de comunicación.

Al respecto agregó: "Esto no se puede permitir, hay que llegar hasta el final con las investigaciones. Nosotros como deportistas no podemos apoyar una cosa de esas. Ni en Pescaíto pasa eso, ni acá, que haremos una integración, pasa".

El 'Mono', exjugador en sus inicios del Unión Magdalena, agregó que la polémica y los reclamos se hubieran presentado sin importar el equipo. “El problema no es el Unión. Esto hubiese sucedido con otro equipo y tampoco lo hubiese permitido. Tiene que pasar algo, no podemos permitir esto. No es que pase y no haya castigo, porque nunca vamos a sentar un precedente. Queremos que haya un castigo”.

Valderrama concluyó explicando cómo se enteró de los sucedido: “yo estaba viendo un partido internacional, porque la madre que ni por ahí. Me llamó mi hermano y me dijo: “‘Mono’ clasificó el Unión”. Yo no creía, porque Fortaleza con un empate pasaba".

"Pasé a ver el gol y cuando lo vi dije: ‘esto no puede ser posible’. Cuando veo que la pelota se le va al man y el contrario se va digo: ‘ole, esto no puede pasar”, concluyó al respecto.