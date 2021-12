Con más de 340 cortometrajes inicia BOGOSHORTS

Bogotá se viste de gala y de cortos, ya que inicia la versión número 19 del Bogotá Short Film Festival o Festival de Cortos de Bogotá, más conocido como BOGOSHORTS, que tendrá su inauguración este 7 de diciembre en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

El festival exhibirá más de 340 cortometrajes que competirán por la estatuilla oficial del festival, la Santa Lucía, y algunos tendrán la oportunidad de ser considerados para los Premios Óscar de la Academia de Hollywood y para los Premios Goya de la Academia del Cine Español.

BOGOSHORTS recibió más de 3.000 cortometrajes para ser considerados en su convocatoria, entre el 9 de abril y el 6 de agosto del año en curso, cortos que llegaron provenientes de 110 países. Este año el festival tendrá una programación híbrida presencial y virtual con 11 pantallas físicas en varios puntos de la ciudad, entre ellos CityU, la Cinemateca de Bogotá, la Media Torta, las Bibliotecas Públicas Virgilio Barco y el Tintal, además son 4 plataformas digitales que están a disposición en la página festival.bogoshorts.com.

Algunos de los cortos que hacen parte de la Selección oficial son:

Competencia Nacional

FICCIÓN

La herencia - Camilo Escobar - Colombia

The King - María Claudia Blanco - Francia, Colombia

El video - Omar Eduardo Ospina Giraldo - Colombia

Lucía - Victoria Rivera - Estados Unidos

Tránsito - Nicolás Gaitán Sierra - Colombia

El traje de Karina - Frank Benítez - Colombia

El juicio - Germán Arango - Colombia

Día de visita - Diego Rodríguez - Cuba, Colombia

Entelequia - Daniel Ochoa - Colombia

Yoruga - Federico Torrado Tobón - Estados Unidos, Colombia

Lotte - Juan Pablo Caballlero - Alemania

Los enemigos - Ana Katalina Carmona - Colombia

Una noche de estas - José Luis Jiménez Díaz, Miguel Jiménez Díaz – Colombia

DOCUMENTAL

Nuestros hombres ausentes - Julio Barrera - Colombia

Superficies - Cristina Motta - Argentina, Colombia

Two-Spirit - Mónica Taboada-Tapia - Colombia

Atardecer sin sol - Jharol Mendoza - Colombia

These Are Not Our Memories - Aseneth Suárez Ruiz, Patrick Alexander - Colombia

ANIMACIÓN

A puerta cerrada - Andrea Torres - Colombia

El juego - Jenaro González - Colombia

Gal, montaña de fuego - Jairo Tarapuez Jaramillo - Colombia

Los chicos sí lloran - Connie Melanconnie - Colombia

Yugo - Carlos Gómez Salamanca - Francia, Colombia

El canto de las moscas III - Noche - Ana Maria Vallejo - Alemania, Colombia

EXPERIMENTAL

Intentos por dejarse caer dentro - Jonas Esteban Radziunas Velandia - Colombia

La cumbre - Herman López - Colombia, Canadá

Enthusiasts - Gonzalo Escobar Mora - Estados Unidos, Colombia

Dulce y salada - Jorge Panchoaga - Colombia

Cruces - Carlos Tobón Franco - Estados Unidos, Colombia

(Sin asunto) - Guillermo Moncayo - Colombia, Francia

Lumbre - Carolina Mejía Salazar - Colombia

Fronteras visibles (Versión discursiva) - Christian Diaz Orejarena - Alemania, Colombia

Tercer Mundo - Juliana Hernández Rocha - Colombia

Ventalla - G. Galo - Colombia

VIDEOCLIP

WOW (MABILAND) - José Luis Osorio - Colombia

Sol de agua (Margarita Siempre Viva) - Juan Sebastián Mesa - Colombia

Yo te todo (Santiago Cruz y Alejandro Sanz) - Natalia Agudelo Campillo - Colombia

Mis primeras 11 playitas (WYK) - Juan Ferro, Alejandro Tapia, Andrés Felipe Pacheco - Colombia

Epicentro (Tellüric) - Luis Ángel - Colombia, República Checa, Islandia

Me voy (Los Malavibra ft. Latenaz) - Tana Vallejo - Colombia

Queer Black Bitch Killa (LoMaasBello) - Alejandro Ardila - Colombia

Fuego en la habitación (Pirineos en llamas) - Juan Camilo Morales - Colombia

Hasta el amanecer (La Pestilencia) - Santiago Oliveros (Sako Asko), Juan Rozo - Colombia

La causa (LosPetitFellas) - Tomás Reinales - Colombia

El rey Momo (Carlos Méndez) - Laura Contreras, Richard Ardila - Colombia

Uno (ALI A.K.A. MIND) - Santiago Díaz-Vence – Colombia

Competencia Internacional

FICCIÓN

Cinco de junio / Fifth of June - Humberto Flores Jáuregui - México

Harmonia - Thom Lunshof - Países Bajos

L'enfant Orange / El niño naranja / The Orange Child - Alexandre Desane - Francia

Phlegm - Jan-David Bolt - Suiza

Eigenheim / Habitaciones / Rooms - Louis Merki - Alemania

Céu de agosto / Cielo de agosto / August Sky - Jasmin Tenucci - Brasil, Islandia

Brutalia, Days of Labour / Brutalia, días de trabajo - Manolis Mavris - Grecia, Bélgica

Lobo solitario / Lone Wolf - Javier Beltramino - Argentina, México, Bélgica

Северен пол / Polo Norte / North Pole - Marija Apcevska - Macedonia del norte, Serbia

Votamos / Time to Vote - Santiago Requejo Lopez-Mateos - España

What We Don’t Know About Mariam / Lo que no sabemos de Mariam - Morad Mostafa - Egipto

The Nipple Whisperer / El susurrador de pezones - Jan Van Dyck - Bélgica

Roadblock / Control de carretera - Dahlia Neml - Francia

Tou Sheng, Ji Dan, Zuo Ye Ben / Liga para el cabello, huevo, cuadernos de tarea / Hair Tie, Egg, Homework Books - Runxiao Luo - China

El Niño de Goma - Marcos Díaz Sosa - Cuba

Lily <3 - Jimena Muhlia - México

Trumpets in the Sky / Trompetas en el cielo - Rakan Mayasi - Francia, Palestina, Líbano

DOCUMENTAL

Shadows of Your Childhood / Sombras de tu infancia - Mikhail Gorobchuk - Rusia

Un patio para que mis nietos jueguen / A Backyard for my Grandchildren to Play - Pedro Moreno - Uruguay, Venezuela

Blisko ziemi / A tierra / Down to Earth - Paulina Sikora - Polonia

Hiljaisuus / Silencio / Silence - Saara Hakkarainen - Finlandia

The Last Semester / El último semestre - Roberto Andrés Flores Muñoz - Perú

The Floating World / El mundo flotante - Fernando Souza, Pablo Curto - España

Three Songs for Benazir / Tres canciones para Benazir - Gulistan Mirzaei, Elizabeth Mirzaei - Afganistán

Same/Different/Both/Neither / Igual/Diferente/Ambos/Ninguno - Adriana Barbosa, Fernanda Pessoa - Brasil, Estados Unidos

Trochę raju / Un poco del Paraíso / A little bit of Paradise - Andrzej Cichocki - Polonia

Lost On Arrival / Perdido al llegar - Ivar van Bekkum, Esther Polak - Países Bajos, Curazao

Useless Opera Singers / Inútiles cantantes de ópera - Pablo Serret de Ena - Dinamarca

Marlén, Retrato de unas tetas peludas / Marlen, a Portrait of Hairy Tits - Javier Palacios - Chile

ANIMATION

Bis zum letzten Tropfen / Hasta la última gota / To the Last Drop - Simon Schnellmann - Alemania

Nuevo rico / New Rich - Kristian Mercado - Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia

Honekami / Un mordisco de hueso / A Bite of Bone - Honami Yano - Japón

Mr. Pete & the Iron Horse / Sr. Pete y el Caballo de Hierro - Kilian Villim - Suiza

Sestry / Hermanas / Sisters - Andrea Szelesová - República Checa

Üks imeline mees / Un hombre exquisito / A Most Exquisite Man - Jonas Taul - Estonia

Je me gratte / Me rasguño / Self Scratch - Chenghua Yang - Francia

Rudé boty / Zapatos rojos / Red Shoes - Anna Paděrová - República Checa

Proceso de selección / Selection Process - Carla Pereira - España

BusLine35A - Elena Felici - Dinamarca

Sve te senzacije u mom trbuhu / Todas las sensaciones en mi estómago / All Those Sensations in My Belly - Marko Djeska - Croacia, Portugal

Black Slide / El tobogán negro - Uri Lotan - Israel

La casa de la memoria / House of Memory - Sofía Rosales Arreola - México

Babičino seksualno življenje / La vida sexual de la abuela / Granny's Sexual Life - Urška Djukić, Emilie Pigeard - Eslovenia, Francia

Orgiastic Hyper-Plastic - Paul Bush - Dinamarca, Reino Unido

Ur azpian lore / Flor bajo el agua / Flower Under Water - Aitor Oñederra - España

Dear Brother / Querido hermano - Wei-Chi Fang - Taiwán

Jean - Marion Auvin – Francia

EXPERIMENTAL

Casa do Norte / Casa en el Norte / House in the North - Inês Lima - Portugal, España

Cause of Death / Causa de muerte - Jyoti Mistry - Suráfrica, Austria

You Can’t Automate Me / No me puedes automatizar - Katarina Jazbec - Países Bajos

Onder het witte masker: de film die Haesaerts had kunnen maken / Bajo la máscara blanca: la película que Haesaerts pudo haber hecho / Under The White Mask: The Film That Haesaerts Could Have Made - Matthias De Groof - Bélgica Son chant - Vivian Ostrovsky - Estados Unidos

Vagalumes / Luciérnagas / Fireflies - Léo Bittencourt - Brasil

A Year in Exile / Un año en el exilio - Malaz Usta - Turquía, Siria

E•PIS•TO•LAR•Y: Letter to Jean Vigo / Carta a Jean Vigo - Lynne Sachs - Estados Unidos, España

Lenguajeo - Enrico Mandirola – Colombia

VIDEOCLIP

Fausse Nouvelle (Daisy Mortem) - Charlotte Pouyaud - Francia

Reza Forte (BaianaSystem ft. BNegão) - Belle de Mello - Brasil

Finisterre (Vetusta Morla) - Jerónimo Álvarez - España

Linda (Tokischa x ROSALÍA) - Raymi Paulus - República Dominicana

A Light in the Present Chaos (Luis Reys) - Fernanda Brito Gaia - Brasil

Tu pirata soy yo (GEPE) - TemeT, A. Hernandez-Vera - Chile

Enter Sandman (Alessia Cara & The Warning) - Rudy Joffroy - Canadá, México

El sur (Love of Lesbian ft. Bunbury) - Julio Abad, Jesús Cázares, Oliver G-Tavizón - España

La otra ciudad (Él mató a un policía motorizado) - Facundo Barrionuevo, Santiago Barrionuevo - Argentina

Que vuelvan (Nicolás Duarte y Audry Funk) - Gustavo de la Torre Casal – Perú

Para saber la programación completa y cortos elegidos, se ingresa a la página festival.bogoshorts.com, también en sus redes so