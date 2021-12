Jessica Cediel explica con fotaza por qué está aún soltera

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel posteó una nueva fotografía en sus redes sociales que -además de encender a sus fans por su sensualidad- también hizo referencia a su estado sentimental.

Cediel explicó por qué sigue soltera aún: "En estos días mucha gente me ha preguntado por DM que por qué estoy soltera, qué si tan linda y tan exitosa, pero ¿sola? ¿qué tendrá? ¿será ella? Bueno, hoy me nació contestarles este tema familia.

Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mi".

También la modelo afirmó que pretendientes no le hacen falta, pero que aún sigue esperando al correcto:

"Obviamente hay ofertas, gente linda, pretendientes. Pero prefiero estar quieta y esperar. Y no es del todo fácil, hay días de días; hay días en los que estoy tranquila, otros en donde humanamente extraño demasiado a esa pareja, pero al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a él y a su voluntad. Mientras tanto sigo preparándome, sanándome y disfrutando de todas las bondades de esta etapa de mi vida".