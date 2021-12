¿Fanático de Games of Thrones? HBO canceló primer capitulo de la precuela /

Con el éxito de la famosa serie Games of Thrones, la productora había tomado la decisión de realizar una precuela. De hecho, mientras se estaba rodando la serie ya se estaba trabajando en la que seria parte del legado de la producción original.

Sin embargo, Bob Greenblatt, presidente de Warner Media al ver parte del capítulo piloto de la precuela percibió que esta nueva serie fracasaría y no sería aclamada por el público de Games of Thrones.

Pese a que se invirtieron 30 millones de dólares en el capitulo piloto, consideraron que la mejor decisión era pausar la realización del proyecto. Este episodio se grabó en el 2019.

Sin embargo, la idea de realizar una precuela continua vigente. De hecho, actualmente se está trabajando en Game of Thrones: House of the Dragon, que si todo sale bien saldría a la luz en el 2022.