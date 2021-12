"Con verraquera": Hija de Ximena Restrepo competirá en Cali por Chile

"La primera vez que vine a Colombia debí haber tenido 2 meses de nacida y después como 2 veces al año desde entonces", le dijo Martina Weil Restrepo a El Vbar. La atleta chilena correrá en los Panamericanos Junior de Cali las pruebas de 400 metros planos, 4x400 y 4x100.

Martina es hija de Ximena Restrepo, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. La antioqueña también competía en los 400 metros planos y se casó con Gert Weil, lanzador de peso al que conoció en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

"Yo empecé a hacer atletismo hasta lo 16-17 años. Yo jugaba basquetbol principalmente y después corrí un par de carreras de atletismo, me fue bien, me gustó y ahí me quedé. Mi mamá en períodos específicos de mi vida ha sido mi entrenadora", agregó la deportista.

En la actualidad Ximena Restrepo es vicepresidenta de los World Athletics y está radicada en Chile desde hace más de 25 años. Martina quiere seguir los pasos de su mamá y competirá en un país que significa mucho para ella.

La atleta también habló de los consejos que le da Ximena Restrepa: "Lo que me dice ella siempre es: 'con verraquera. Si la piensas mucho no va a salir. Apaga cerebro y a morir'. La diligencia que tiene esa mujer es impresionante. No pospone nada, lo hace todo bien. Es de un perfeccionismo terrible y todo le sale bien".