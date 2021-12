Eclipse solar total este 4 de diciembre: ¿se puede ver en Colombia?

Este 4 de diciembre se presenciará el último eclipse solar de 2021, que será completo en algunas partes del mundo y parcial en otras. Sin embargo, en Colombia no se podrá ver.

Este eclipse será completo en el Polo Sur, es decir, la Antártica como mejor lugar para poder completarlo. En las zonas sur del mundo, como África, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina -zona sur del país-, se podría ver parcialmente este eclipse.

"El eclipse solar del 4 de diciembre provocará una oscuridad total durante 1 minuto y 54 segundos; sin embargo, sólo será visible en la Antártida y las zonas más australes del mundo de África, América y Oceanía", dice Natgeo sobre este fenómeno.

Este fenómeno ocurre cuando el sol y la luna se cruzan en un mismo camino. En esta ocasión, la luz del sol será tapada por cerca de 2 minutos. Esto será a la 1:00 a.m. (UTC) y a la 1:33 a.m. será el eclipse completo, que finalizará a las 2:06 a.m.

"Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se encuentra entre el Sol y nuestro planeta, bloqueando su luz para una región de la Tierra y proyectando una sombra que provoca un oscurecimiento súbito, que cede después de un par de minutos", explica Natgeo en su página web